Diyarbakır'da termometreler 43 dereceyi gösterdi: Esnaf buz kütlelerine yöneldi Bölgedeki dönerci dükkanında ustalar, kavurucu sıcaklıkların karşısında sırtlarına buz bağlayıp çalışıyor. Döner ustası Ertan Çiçek, “Şu an 43 derece ama odun ateşinin önünde ısıyla beraber hissedilen sıcaklık daha çok” dedi.

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DHA

Yurt genelinde sıcak havalar yeniden etkili oluyor.

Özellikle Güney Doğu Bölgesi'nde aşırı sıcaklar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından en fazla etkilenenler ise esnaflar.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü kentte daha önce 14 Ağustos'a kadar süreceğini bildirdiği sıcak hava dalgasının 20 Ağustos'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Döner karşısında buz kütlesiyle duruyorlar

Günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, özellikle dönerci ve fırın gibi işletmelerde çalışanları zorluyor.

Bağlar ilçesinde, günlük yaklaşık 450 kilo tavuk dönerin satıldığı bir iş yerinde ustalar, mesai saatlerini düşürerek çift vardiya sistemine geçti.

Bazı ustalar da günün en sıcak saatlerinde, başka bir çalışanın da yardımıyla sırtlarına buz bağlayıp döner kesiyor.

"Bizi burada sıcaklık basıyor"

Döner Ustası Ertan Çiçek, odun ateşiyle dönerlerin pişirildiği iş yerinde sıcaklığın ısıyla birlikte daha da yükseldiğini ifade ederek, “Ateşlerimiz biraz yüksek. Tüp olmadığı için sıcaklık biraz daha çok. Her tarafta köz de ateş olduğu için bizi burada sıcaklık basıyor. Serinlemek için belimize buz bağlayıp çalışıyoruz. Çift vardiya şeklinde yer değiştirip dinleniyoruz.” dedi.

"Sırtımıza buz bağlıyoruz"

Döner ustası Bülent Gündeş ise, “Sıcaklarla mücadeleyi de ara sıra arkadaşlarla aramızda dinleniyoruz. Bazen sırtımıza buz bağlıyoruz. O şekilde günü geçiriyoruz.” diye konuştu.