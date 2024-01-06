İHA
Hain terör örgütü PKK rahat durmuyor.
Diyarbakır'da 4 Ocak’ta saat 21.00 sıralarında Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca park halindeki araçlar yakılmak istendi.
Belediye aracını yakacaklardı
Belediye çalışanlarına park halindeki araçların yakılacağı söylenerek 1'i elinde tabanca olmak üzere yüzleri maskeli 4 terörist ve yardım yataklık eden bir şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğünce dün gözaltına alındı.
Paketlendiler
Yapılan aramalarda olay esnasında kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve molotof kokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemeleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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