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Diyarbakır’da teröristlerin saldırı girişimi engellendi

Diyarbakır’da teröristlerin saldırı girişimi engellendi Diyarbakır’ın Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist ve yardım yataklı eden bir kişi İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yakalandı.