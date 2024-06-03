Diyarbakır'da tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti Bismil ilçesinde bir otomobil, tırın altına girdi. Yaşanan kaza sonucu otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

İHA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Köseli Mahallesi’nde Şaban Nergiz idaresindeki otomobil, tıra arkadan çarparak altına sürüklendi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Nergiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Bismil Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Nergiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)