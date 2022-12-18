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    Diyarbakır'da tırın altında kalan yaya kurtarılamadı

    Yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Şah Ç. tırın altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybetti.
    • 18.12.2022 - 16:03
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    Diyarbakır'da tırın altında kalan yaya kurtarılamadı

    Diyarbakır'ın Çarıklı beldesindeki kaza can aldı.

    Yeşil Vadi bölgesinde dün akşam yaşanan kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 44 yaşındaki Mehmet Şah Ç.'ye tır çarptı.

    Mehmet Şah Ç., bu etki ile ağır yaralandı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Şah Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Kaza, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçleri, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Diyarbakır da tırın altında kalan yaya kurtarılamadı #1

    Diyarbakır da tırın altında kalan yaya kurtarılamadı #2


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