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    Diyarbakır'da tonlarca sahte temizlik ürünü yakalandı

    Yenişehir ilçesinde düzenlenen sahte temizlik ürünü operasyonunda 2 bin 500 adet temizlik ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler zabıta ekiplerine teslim edildi.
    • 10.05.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 09:04
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    Diyarbakır'da tonlarca sahte temizlik ürünü yakalandı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinde bazı markalara ait kişisel temizlik ürünlerinin taklit edilerek piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

    İhbarı değerlendiren Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi.

    Çok sayıda temizlik ürünü bulundu

    Yapılan operasyonda yaklaşık 2 bin adet üzerinde ünlü markaların etiketi bulunan, dolumu gerçekleştirilmiş ve ambalajlanmış barkodlu kapaklı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, sıvı bulaşık deterjanına ve şirkete ait olduğu bildirilen ancak yapılan kontrollerde üretim izni olmadığı tespit edilen yaklaşık 2 bin 500 adet çeşitli ebatlarda yağ çözücü, sıvı bulaşık deterjanı, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi kimyasal ürüne el koydu.

    Piyasa değeri 300 bin TL

    Orijinalmiş gibi göstererek piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan sahte temizlik malzemelerini bakkal ve marketlere satacakları tespit edildi. Operasyonu detaylandıran polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL civarında olan ve sağlıksız bir ortamda üretimi yapılan sıvı temizlik malzemelerinin orijinal adı altında kent merkezinde bulunan bakkal ve marketlere verilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

    2 şüpheli yakalandı

    İHA'nın haberine göre, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İş yeri ise Yenişehir Belediyesi Zabıta görevlilerince mühürlendi ve ele geçirilen ürünler gerekli idari işlemler için Yenişehir Belediyesi Zabıta görevlilerine teslim edildi.

    Diyarbakır da tonlarca sahte temizlik ürünü yakalandı #1

    Diyarbakır da tonlarca sahte temizlik ürünü yakalandı #2


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