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- Diyarbakır'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
Diyarbakır'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
Kenti etkisi altına alan toz taşınımı hayatı olumsuz etkilerken uzmanlar, kronik hastalığı olan vatandaşları dışarı çıkmaması için uyardı.
- 25.04.2022 - 10:00
- Güncelleme : 25.04.2022 - 10:33
Diyarbakır'da Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.
İHA'nın haberine göre; kent genelini etkisi altına alan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Görüş mesafesi düştü, uzmanlar uyardı
Araçların üzeri tozdan kaplanırken uzmanlar, kronik rahatsızlığı olan vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.