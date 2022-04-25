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    Diyarbakır'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

    Kenti etkisi altına alan toz taşınımı hayatı olumsuz etkilerken uzmanlar, kronik hastalığı olan vatandaşları dışarı çıkmaması için uyardı.
    • 25.04.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 10:33
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    Diyarbakır'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

    Diyarbakır'da Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

    İHA'nın haberine göre; kent genelini etkisi altına alan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

    Görüş mesafesi düştü, uzmanlar uyardı

    Araçların üzeri tozdan kaplanırken uzmanlar, kronik rahatsızlığı olan vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

    Diyarbakır da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor #1

    Diyarbakır da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor #2

    Diyarbakır da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor #3

    Diyarbakır da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor #4


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