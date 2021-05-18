Diyarbakır'da tren raylarının demir aksamı çalındı

Diyarbakır'da, 'pes dedirttiren' bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Diyarbakır'da tren raylarının demir aksları sökülerek, çalındı. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan 3 şüpheli, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kıskıvrak yakalandı.

3 HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Alangör Mahallesi’nde hırsızlık yapıldığı ihbarı alındı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, tren raylarının demir aksamlarını çalan M.F., S.Y. ve İ.Y. isimli şüphelileri suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.





TUTUKLANDILAR

Olay ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerine bilgi verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



