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    Diyarbakır'da tren raylarının demir aksamı çalındı

    Diyarbakır'da, 'pes dedirttiren' bir hırsızlık olayı meydana geldi.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 16:56
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    Diyarbakır'da tren raylarının demir aksamı çalındı

    Diyarbakır'da tren raylarının demir aksları sökülerek, çalındı. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan 3 şüpheli, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kıskıvrak yakalandı.

    3 HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Alangör Mahallesi’nde hırsızlık yapıldığı ihbarı alındı.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, tren raylarının demir aksamlarını çalan M.F., S.Y. ve İ.Y. isimli şüphelileri suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.

    Diyarbakır da tren raylarının demir aksamı çalındı #1

    TUTUKLANDILAR

    Olay ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerine bilgi verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diyarbakır da tren raylarının demir aksamı çalındı #2

    Diyarbakır da tren raylarının demir aksamı çalındı #3

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