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    Diyarbakır’da üvey kardeşlere cinsel istismar iddiası: Şüpheli tutuklandı

    15 yaşındaki üvey kız kardeşi ve 14 yaşındaki üvey erkek kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 24 yaşındaki Emin Ö., annenin şikayeti üzerine tutuklandı.
    • 24.12.2022 - 13:57
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    Diyarbakır’da üvey kardeşlere cinsel istismar iddiası: Şüpheli tutuklandı

    Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin kırsal mahallesinde 14 Aralık’ta, 15 yaşındaki kız çocuğu ve 14 yaşındaki erkek çocuğu, üvey ağabeyleri Emin Ö.(24) tarafından cinsel istismara uğradıklarını annelerine söyleyince anne, çocuklarıyla birlikte jandarmaya giderek şikayette bulundu.

    Jandarma ekipleri, Emin Ö.’yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

    DHA’nın haberine göre; annenin şikayeti sonrası ifadeleri alınmak üzere Çocuk İzleme Merkezi’ne (ÇİM) sevk edilen çocukların psikolog ve pedagog eşliğinde ifadeleri alındı.

    Daha sonra çocuklar, anneye teslim edildi.

    Suçlamaları reddetti

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ö., suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben yapmadım, kabul etmiyorum” dedi.

    Tutuklandı

    Emin Ö., 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Diyarbakır’da üvey kardeşlere cinsel istismar iddiası: Şüpheli tutuklandı #1


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