Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen Narko-Terör operasyonlarında 15 milyon 882 bin kök kenevir ile 2,5 ton esrar ele geçirildi.

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DHA

Uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda Diyarbakır'ın'ın Lice ilçesinde 25 Ağustos- 11 Eylül tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla düzenlendi.

UYUŞTURUCU MADDELER İMHA EDİLDİ

Narko-Terör operasyonlarında 15 milyon 882 bin kök kenevir ile 2,5 ton esrar ele geçirildi.

Çalışmalarda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeler imha edilirken, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)