Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 tutuklama Ekiplerin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirirken 10 şüpheli tutuklandı.

İHA

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar çerçevesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarına yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirdi.

Yolculara ait bagajda madde bulundu

Ekipler, Kayapınar ilçesinde bulunan bir iş yeri ile araçta, şehirler arası otobüs terminalinde yolculara ait bagajda yapılan aramalarda yüklü miktarda skunk maddesi ele geçirdi.

3 günlük operasyonda ele geçirilenler

Öte yandan bugün Ergani ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, son 3 günde yapılan operasyon faaliyetleri sonucunda 153 kilo 631 gram esrar ve türevleri 86 gram metamfetamin maddesi, 56 adet sentetik ecza, 100 kök kenevir bitkisi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeği ile 62 adet çeşitli çaplarda fişek yakaladı.

10 kişi tutuklandı

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 13’ünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)