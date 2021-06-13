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    Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişiye tutuklama

    Emniyet'in uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 16:21
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    Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişiye tutuklama

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çermik Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

    Ekipler, Çermik ilçesinde 6 ay süreyle yaptıkları takip sonucunda uyuşturucu satıcılığı yapan 6 şüpheliyi belirledi.

    6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada esrar, metamfetamin ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

    6'SI DA TUTUKLANDI

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu satışı yapmak' suçundan tutuklandı.

    Diyarbakır da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişiye tutuklama #1

    Diyarbakır da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişiye tutuklama #2

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