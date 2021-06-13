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- Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişiye tutuklama
Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişiye tutuklama
Emniyet'in uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 13.06.2021 - 16:21
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çermik Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Çermik ilçesinde 6 ay süreyle yaptıkları takip sonucunda uyuşturucu satıcılığı yapan 6 şüpheliyi belirledi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada esrar, metamfetamin ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
6'SI DA TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu satışı yapmak' suçundan tutuklandı.