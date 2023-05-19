Diyarbakır'da uyuşturucu zulasını güvercin tutkunu polis buldu Diyarbakır'da durdurulan yolcu otobüsünün bagajında, içinde güvercin olan kutuların altındaki uyuşturucunun, güvercin tutkunu polisin dikkati sayesinde bulunduğu ortaya çıktı.

DHA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde hareket ederek batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin, bastonu ile yürüyen 68 yaşındaki S.Ö.’yü kurye olarak kullandıkları, baklava, zeytin ve peynir kutuları ile canlı güvercinlerin bulunduğu kutuların altına gizleyerek uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlendi.

7 şüpheli yakalandı

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.Ö. ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk, 1 kilo 945 gram esrar ele geçirdi.

Kurye özellikle seçildi

Yapılan araştırmada, S.Ö.’nün jandarma ve emniyette suç kaydının çıkmadığı, herhangi bir olaya karışmadığı, şüpheliler tarafından özellikle seçildiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin güvercin tutkusu yakalattı

Operasyonda, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, güvercin bulunan kutularda da uyuşturucu ele geçirildi. Güvercin tutkunu olan polisin, kutulardaki güvercinin satılacak kadar değerli olmadığını fark edip şüphelenince yapılan aramada, kutunun alt kısmına gizlenen 3 kilo 180 gram skunkun bulunduğu bildirildi.