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    Diyarbakır'da uyuyan kişinin telefonu çalındı

    İş yerinin önünde uyuyan kişinin cep telefonunu çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 15:04
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    Diyarbakır'da uyuyan kişinin telefonu çalındı

    Diyarbakır Bağlar ilçesinde bir iş yerinin önünde başını dizine koyup uyuyan M.T.'nin yanında duran F.İ. isimli kişi bir süre içeridekilerle görüşerek oyalandı.

    Daha sonra ayağıyla M.T.'nin montunu kontrol eden F.İ. isimli şahıs ,cep telefonunu alarak kaçtı.

    OLAY ANINI KAMERADAN İZLEDİ

    Bir süre sonra uyanan M.T. telefonunun olmadığını fark etti.

    Güvenlik kameralarını izleyen M.T., telefonunun çalındığını görüp durumu polise bildirdi.

    Diyarbakır'da uyuyan kişinin telefonu çalındı

    SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kamera görüntülerinden tespit edilen F.İ. düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramada ele geçirilen cep telefonu da M.T.'ye teslim edildi.

    TUTUKLANDI

    F.İ. isimli hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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