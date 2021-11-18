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- Diyarbakır'da uyuyan kişinin telefonu çalındı
Diyarbakır'da uyuyan kişinin telefonu çalındı
- DHA
- 18.11.2021 - 15:04
Diyarbakır Bağlar ilçesinde bir iş yerinin önünde başını dizine koyup uyuyan M.T.'nin yanında duran F.İ. isimli kişi bir süre içeridekilerle görüşerek oyalandı.
Daha sonra ayağıyla M.T.'nin montunu kontrol eden F.İ. isimli şahıs ,cep telefonunu alarak kaçtı.
OLAY ANINI KAMERADAN İZLEDİ
Bir süre sonra uyanan M.T. telefonunun olmadığını fark etti.
Güvenlik kameralarını izleyen M.T., telefonunun çalındığını görüp durumu polise bildirdi.
Diyarbakır'da uyuyan kişinin telefonu çalındı
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kamera görüntülerinden tespit edilen F.İ. düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramada ele geçirilen cep telefonu da M.T.'ye teslim edildi.
TUTUKLANDI
F.İ. isimli hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.