Diyarbakır'da üzerine bisiklet düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

5 katlı binanın damından indirmeye çalıştığı bisikleti üzerine düşen 4 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan çocuğun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın damına çıkan 4 yaşındaki Hıdır A., bisikletini indirmek istedi.

Ancak çocuk dengesini kaybetti ve bisikletle birlikte merdivenlerden düştü.

Beyin kanaması geçirdi

Hıdır A.'yı gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Hıdır A.'ya yaptıkları müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Durumu ağır olan Hıdır A.'nın beyin kanaması geçirdiği belirtildi.

Dam incelendi

Polis, olayın meydana geldiği damda inceleme yaptı.

DHA’nın haberine göre soruşturma sürdürülüyor.