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- Diyarbakır'da üzerine yıldırım düşen çocuk kurtarılamadı
Diyarbakır'da üzerine yıldırım düşen çocuk kurtarılamadı
Çermik ilçesinde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki çocuğun üzerine yıldırım isabet etti. Köylülerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
- 22.08.2022 - 16:29
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki merada hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Ağci Çiçek felaketi yaşadı.
İkiçeltik Mahallesi'nde yaşanan olayda, Çiçek'in üzerine yıldırım isabet etti.
Bölgeden geçen köylüler, 15 yaşındaki çocuğu yerde hareketsiz şekilde yatarken fark edince ekiplere bildirdi.
Olay yerinde can verdiği öğrenildi
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Çiçek’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Çiçek’in cansız bedeni, otopsi için Çermik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Çiçek, köy mezarlığında defnedilecek
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ağci Çiçek’in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.