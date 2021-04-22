Diyarbakır'da uzman doktor otomobilinin önünde ölü bulundu

Özel bir hastanede görevli uzman doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi yapılacağı öğrenildi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde polis ekipleri, çevre yolunda park halindeki 34 DBA 286 plakalı otomobili görüp, kontrol etmek için durdu.

Polisler, aracın önünde yerde yatan kişiyle karşılaşıp sağlık ekiplerine haber verdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Gelen sağlık ekibi, özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Mehmet Karaşin (41) olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Karaşin’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.