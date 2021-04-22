Euro
9.9828
1.18%
Dolar
8.2959
1.43%
Altın
477.77
1.25%
Borsa
1.33
-0.03%
Bitcoin
445.465
-2.11%
EXEN Coin
23.00
-11.12%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Diyarbakır'da uzman doktor otomobilinin önünde ölü bulundu

    Özel bir hastanede görevli uzman doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi yapılacağı öğrenildi.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da uzman doktor otomobilinin önünde ölü bulundu

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde polis ekipleri, çevre yolunda park halindeki 34 DBA 286 plakalı otomobili görüp, kontrol etmek için durdu.

    Polisler, aracın önünde yerde yatan kişiyle karşılaşıp sağlık ekiplerine haber verdi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Gelen sağlık ekibi, özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Mehmet Karaşin (41) olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

    Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Karaşin’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Diyarbakır da uzman doktor otomobilinin önünde ölü bulundu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir