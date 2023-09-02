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Diyarbakır'da VIP hizmet adı altında muska yazan şeyh serbest bırakıldı Abone Olun

Diyarbakır'da VIP hizmet adı altında muska yazan şeyh serbest bırakıldı Etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtıp randevulu sistemle aylık 1 milyon TL ücret aldığı belirlenip, gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı mahkemeden ciple ayrıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, son günlerde gündeme geldi. Evde kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, görüntülendi. Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenlerin, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL verdiği belirlendi. VIP hizmet adı altında muska Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor. Aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.'nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişiler için muska yazdığı öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla A.A., dün gözaltına alındı. Cipe binerek ayrıldı Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A.’yı adliye önünde kalabalık bir grup karşıladı. A.A., bir cipe binerek bölgeden ayrıldı.

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