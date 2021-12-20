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    Diyarbakır’da, yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

    11 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 13:56
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    Diyarbakır’da, yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

    Diyarbakır’da, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayan kişileri yakalamak için harekete geçti.

    Tespit edilen 17 şüpheli, 80 polisin katıldığı ve 11 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör, 19 fişek, 17 cep telefonu, 12 SIM kart, 1 hafıza kartı, 8 hard disk ile olası polis baskınlarında yakalanmamak ve delilleri karartmak amacıyla elektriği kesmeye yarayan 2 kumanda düzeneği ve 5 bin 390 lira ele geçirildi.

    Diyarbakır’da, yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı ViDEO

    SANAL BAHİS HESAPLARI TESPİT EDİLDİ

    22 ekipten oluşan polislerin incelemesinde, çok sayıda kişinin sanal bahis hesaplarının olduğu belirlendi.

    Gözaltındaki 17 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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