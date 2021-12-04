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    Diyarbakır'da yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına 2 tutuklama

    Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, 2 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 04.12.2021 - 09:49
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    Diyarbakır'da yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına 2 tutuklama

    Diyarbakır'da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    20 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı.

    2'Sİ TUTUKLU 7'Sİ SERBEST

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 7 kişi serbest bırakıldı.

    Diyarbakır da yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına 2 tutuklama #1

    Diyarbakır da yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına 2 tutuklama #2

    Diyarbakır da yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına 2 tutuklama #3

    Diyarbakır da yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına 2 tutuklama #4

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