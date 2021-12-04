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- Diyarbakır'da yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına 2 tutuklama
Diyarbakır'da yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına 2 tutuklama
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, 2 kişi tutuklandı.
- DHA
- 04.12.2021 - 09:49
Diyarbakır'da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
20 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı.
2'Sİ TUTUKLU 7'Sİ SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 7 kişi serbest bırakıldı.