DHA

Dehşete düşüren Diyarbakır’da oldu…

Çermik ilçesindeki Karamusa Ortaokulu'na öğrenci taşıyan ve plakası öğrenilmeyen minibüsün sürücüsü H.G. (46), dün sabah yol üzerinde durdu ve 76 yaşındaki Üzeyir Göktekin'i araca aldı.

Geri manevra yapınca, altında kaldı

Karamusa Mahallesi'ndeki okula gelen minibüsten inen Göktekin, aracın arkasına geçti.

Bu sırada H.G. geri manevra yapınca Göktekin, aracın altında kaldı.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da yaşlı adam, okul servis minibüsünün altında kaldı

Sürücü gözaltında

Çağrılan sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktekin, hayatını kaybetti.

Sürücü H.G. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da yaşlı adam, okul servis minibüsünün altında kaldı
Diyarbakır'da yaşlı adam, okul servis minibüsünün altında kaldı
Diyarbakır'da yaşlı adam, okul servis minibüsünün altında kaldı