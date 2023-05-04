Diyarbakır'da yaşlı adam, okul servis minibüsünün altında kaldı

DHA
Dehşete düşüren kaza Diyarbakır’da oldu…
Çermik ilçesindeki Karamusa Ortaokulu'na öğrenci taşıyan ve plakası öğrenilmeyen minibüsün sürücüsü H.G. (46), dün sabah yol üzerinde durdu ve 76 yaşındaki Üzeyir Göktekin'i araca aldı.
Geri manevra yapınca, altında kaldı
Karamusa Mahallesi'ndeki okula gelen minibüsten inen Göktekin, aracın arkasına geçti.
Bu sırada H.G. geri manevra yapınca Göktekin, aracın altında kaldı.
O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücü gözaltında
Çağrılan sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktekin, hayatını kaybetti.
Sürücü H.G. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.