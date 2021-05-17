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- Diyarbakır’da yavru köpeğin kulağı kesildi
Diyarbakır’da yavru köpeğin kulağı kesildi
Kulağı kesilen 1 aylık köpek yavrusu, boş bir arazide acı çekerken bulundu. Veteriner hekimler tarafından teslim alınan yavru köpeğin tedavisine başlandı.
- DHA
- 17.05.2021 - 13:35
- Güncelleme : 17.05.2021 - 13:47
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fisyaka semtinde, çevre sakinleri tarafından gece saatlerinde duyulan köpek sesi merak uyandırdı.
Acı içinde gelen sesin geldiği yöne doğru gidilince, gerçek anlaşıldı.
Yaklaşık 1 aylık köpek yavrusunun, boş bir arazide kanlar içinde yerde yattığı fark edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kulağı kesilen köpek, hayvanlara yönelik faaliyet yürüten dernek yetkilileri aranarak haber verildi.
Arama üzerine bölgeye veteriner hekimler geldi.
Teslim alınan köpeğin tedavisine başlanırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Diyarbakır’da yavru köpeğin kulağı kesildi VİDEO