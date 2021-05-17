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    Diyarbakır’da yavru köpeğin kulağı kesildi

    Kulağı kesilen 1 aylık köpek yavrusu, boş bir arazide acı çekerken bulundu. Veteriner hekimler tarafından teslim alınan yavru köpeğin tedavisine başlandı.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 13:47
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    Diyarbakır’da yavru köpeğin kulağı kesildi

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fisyaka semtinde, çevre sakinleri tarafından gece saatlerinde duyulan köpek sesi merak uyandırdı.

    Acı içinde gelen sesin geldiği yöne doğru gidilince, gerçek anlaşıldı.

    Yaklaşık 1 aylık köpek yavrusunun, boş bir arazide kanlar içinde yerde yattığı fark edildi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Kulağı kesilen köpek, hayvanlara yönelik faaliyet yürüten dernek yetkilileri aranarak haber verildi.

    Arama üzerine bölgeye veteriner hekimler geldi.

    Teslim alınan köpeğin tedavisine başlanırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

    Diyarbakır’da yavru köpeğin kulağı kesildi VİDEO

    Diyarbakır’da yavru köpeğin kulağı kesildi #1

    Diyarbakır’da yavru köpeğin kulağı kesildi #2

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