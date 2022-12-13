Diyarbakır'da yaya geçidini kullanan liseli genç kızlar yaralandı

Kayapınar ilçesinde okul çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki 2 kıza otomobil çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken 1'inin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaya geçidi dehşeti yaşandı.

Fırat Bulvarı'nda yaşanan olayda, okul çıkışı yaya geçidinden geçmeye çalışan Kayapınar Adnan Menderes Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Ela Ç. ile Büşra Ş.’ye, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Reflüje savruldular

Ela Ç. ve Büşra Ş. çarpmanın etkisiyle refüje savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 1'inin durumu kritik

Yaralanan öğrenciler, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık olduğu belirtilen Ela Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

































