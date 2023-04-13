Diyarbakır'da yol işçilerine çarparak ölümüne neden olan sürücüye tutuklama yol çalışması yaptıkları sırada hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 3 işçi, gözyaşları arasında toprağa verilirken, gözaltına alınan sürücü Bilal Çetinkaya, tutuklandı.

DHA Diyarbakır- Elazığ kara yolu 20'nci kilometresinde yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, Bilal Çetinkaya’nın kullandığı 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç çarptı. 3 işçi hayatını kaybetti Kazada, işçilerden Murat Fidan, Mehmet Duran ve Seyit Ahmet Özkişi hayatını kaybetti, Ş.G. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Haberi alıp olay yerine gelen Karayolları çalışanları, gözyaşı döktü. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Bilal Çetinkaya da gözaltına alındı. Sürücü tutuklandı Otopsi işlemlerinin ardından kazada hayatını kaybedenlerden Seyit Ahmet Özkişi, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda, Mehmet Duran Çifte Havuz Mezarlığı’nda, Murat Fidan ise Hani ilçesinde dün akşam saatlerinde kılınan cenaze namazlarının ardından topağa verildi. Kazada yaralanan Ş.G. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürücü Bilal Çetinkaya da işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.