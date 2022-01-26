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    Diyarbakır'da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı

    Ulaşıma kapanan mahallede doğum yapan kadın, telefondan aldığı tıbbi danışmanlık ile çocuğuna kavuştu. Yolun açılmasıyla anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 13:04
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    Diyarbakır'da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı

    Diyarbakır'ın Hani ilçesinin kırsal Çukurköy Mahallesi’nde oturan Remziye Balkılıç'ın doğum sancıları tutunca, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ekibi istedi.

    Yola çıkan ambulans, yolu karla kaplı olduğu için mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye, iş makineleriyle birlikte UMKE sevk edildi.

    KIZ BEBEK DOĞURDU

    Ancak bu sırada doğum başladı. Merkezdeki doktorlar, Balkılıç’ın yakınlarına tıbbi danışmanlık hizmeti verdi. Doktorların yakınlarını yönlendirmesiyle Balkılıç, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    İş makinelerinin yolu açmasıyla mahalleye ulaşan ekipler, anne ve bebeğini alarak Hani Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Diyarbakır da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı #1

    Diyarbakır da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı #2

    Diyarbakır da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı #3

    Diyarbakır da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı #4

    Diyarbakır da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı #5

    Diyarbakır da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı #6

    Diyarbakır da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı #7

    Diyarbakır da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı #8


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