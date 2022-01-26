Diyarbakır'da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı

Diyarbakır'da yol kapanınca, telefondan tıbbi danışmanlıkla doğum yaptı

Ulaşıma kapanan mahallede doğum yapan kadın, telefondan aldığı tıbbi danışmanlık ile çocuğuna kavuştu. Yolun açılmasıyla anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinin kırsal Çukurköy Mahallesi’nde oturan Remziye Balkılıç'ın doğum sancıları tutunca, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ekibi istedi.

Yola çıkan ambulans, yolu karla kaplı olduğu için mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye, iş makineleriyle birlikte UMKE sevk edildi.

KIZ BEBEK DOĞURDU

Ancak bu sırada doğum başladı. Merkezdeki doktorlar, Balkılıç’ın yakınlarına tıbbi danışmanlık hizmeti verdi. Doktorların yakınlarını yönlendirmesiyle Balkılıç, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İş makinelerinin yolu açmasıyla mahalleye ulaşan ekipler, anne ve bebeğini alarak Hani Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





























