Diyarbakır'da yol verme kavgası: 7 kişi yaralandı Diyarbakır'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 7 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Tepeşehir Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Şanlıurfa'dan gelen şehirler arası otobüsün şoförü ile otomobilin sürücüsü arasında 'yol verme' tartışması çıktı.

Tartışmaya sürücülerin tarafları da dahil oldu. Tartışma, silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Silahlar patladı

Kavgada 2 kişi tabancayla, 2 kişi bıçakla, 3 kişi aldıkları darbelerle yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)