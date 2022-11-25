Diyarbakır'da yola atlayan köpek 2 kazaya sebep oldu: 1 ölü 3 yaralı

Bir araç sürücüsünün köpeğe çarpması sonucunda arkadan gelen tır şoförü hakimiyetini kaybederek devrildi. Tır sürücüsü köpeğe çarpan araca çarpmamak için canından olurken 3 kişi de yaralandı.

Başıboş sokak köpekleri can almaya devam ediyor.

Vatandaşları hem korkutan hem canından eden sokak köpeği dehşetine bir yenisi daha eklendi.

Diyarbakır'da gece saatlerinde otomobil sürücüsü seyir halindeyken bir köpeğe çarptı.

Tır sürücüsü hakimiyetini kaybetti

Aracın arkasından gelen tır sürücüsü de araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Yağışlı hava nedeniyle uzun uğraşlar sonucu tırdan çıkartılan sürücü hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer araç da bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır şoförü hayatını kaybetti

Can pazarı yaşanan yolda, hayatını kaybeden sürücünün yabancı uyruklu olduğu ve 25 yıldır Türkiye’ye sevkiyat yaptığı öğrenilirken, sürücünün kaza yaptığı tırı ise yeni aldığı ortaya çıktı.