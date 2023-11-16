Diyarbakır’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı

İHA
Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Diyarbakır-Elazığ yolunda 21 KN 016 plakalı yolcu minibüsü, Ergani istikametine doğru giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjden karşıya yola devrildi.
Kazada 14 kişi yaralandı
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Araç kuyruğunun oluştuğu yolda jandarma ekipleri ulaşımın kontrolünü sağladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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