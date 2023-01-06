Diyarbakır'da yumruk attıkları doktora tatlı alarak özür dilediler

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen hasta ve yakınları, müdahalenin geç yapıldığı iddiasıyla doktorun göğsüne yumruk attı. Kavgaya rağmen hastaya müdahale eden doktordan özür dilendi.

Son dönemlerde sağlık çalışanlarına şiddet olayında artış yaşanıyor.

Şiddetin son adresi ise Diyarbakır.

Yenişehir ilçesindeki devlet hastanesine gelen M.A. isimli şahıs, göğüs ağrısı yaşadığını belirtti.

Bunun üzerine işlemleri için öncelik istedi.

Geç müdahale kavgası

Bu sırada kalp krizi geçiren bir hastaya müdahale eden Dr. Umut Karagöz, M.A.'yı EKG'ye yönlendirdi.

M.A.'nın yakınları da müdahalenin geciktiğini öne sürerek Karagöz ile tartıştı.

Tansiyonun yükselmesiyle çıkan kavgada, doktor Karagöz’ün göğsüne yumruk atıldı.

Olayın ardından hastayı tedavi etti

Karagöz'ün 'beyaz kod' vermesinin üzerine güvenlik görevlileri hasta yakınlarını dışarı çıkarttı.

Hastaneye gelen polis, hasta yakınlarını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Doktor Karagöz de kalp krizi geçiren hastaya müdahalesinin ardından M.A.’yı da tedavi etti.

Tatlıyla özür dilediler

Hasta ve yakınları, Dr. Umut Karagöz'den özür dileyeceğini bildirdi. Karagöz de bu durumda şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

M.A.'nın yakınları, sabah saatlerinde acil servise gelerek Karagöz ile diğer çalışanlardan özür dileyip, tatlı ikram etti.

"Hastamıza müdahale ettiniz

Özür dileyen hasta yakını, "Bizim bunu yapmamıza rağmen siz hastamıza müdahale ettiniz. Sizin gibi doktorlardan ve sağlık çalışanlarından özür dilerim." dedi.

Karagöz de emniyete giderek şikayetinden vazgeçti.













