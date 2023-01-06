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    Diyarbakır'da yumruk attıkları doktora tatlı alarak özür dilediler

    Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen hasta ve yakınları, müdahalenin geç yapıldığı iddiasıyla doktorun göğsüne yumruk attı. Kavgaya rağmen hastaya müdahale eden doktordan özür dilendi.
    • 06.01.2023 - 13:03
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 13:34
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    Diyarbakır'da yumruk attıkları doktora tatlı alarak özür dilediler

    Son dönemlerde sağlık çalışanlarına şiddet olayında artış yaşanıyor.

    Şiddetin son adresi ise Diyarbakır.

    Yenişehir ilçesindeki devlet hastanesine gelen M.A. isimli şahıs, göğüs ağrısı yaşadığını belirtti.

    Bunun üzerine işlemleri için öncelik istedi.

    Geç müdahale kavgası

    Bu sırada kalp krizi geçiren bir hastaya müdahale eden Dr. Umut Karagöz, M.A.'yı EKG'ye yönlendirdi.

    M.A.'nın yakınları da müdahalenin geciktiğini öne sürerek Karagöz ile tartıştı.

    Tansiyonun yükselmesiyle çıkan kavgada, doktor Karagöz’ün göğsüne yumruk atıldı.

    Diyarbakır da yumruk attıkları doktora tatlı alarak özür dilediler #1

    Olayın ardından hastayı tedavi etti

    Karagöz'ün 'beyaz kod' vermesinin üzerine güvenlik görevlileri hasta yakınlarını dışarı çıkarttı.

    Hastaneye gelen polis, hasta yakınlarını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Doktor Karagöz de kalp krizi geçiren hastaya müdahalesinin ardından M.A.’yı da tedavi etti.

    Diyarbakır da yumruk attıkları doktora tatlı alarak özür dilediler #2

    Tatlıyla özür dilediler

    Hasta ve yakınları, Dr. Umut Karagöz'den özür dileyeceğini bildirdi. Karagöz de bu durumda şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

    M.A.'nın yakınları, sabah saatlerinde acil servise gelerek Karagöz ile diğer çalışanlardan özür dileyip, tatlı ikram etti.

    Diyarbakır da yumruk attıkları doktora tatlı alarak özür dilediler #3

    "Hastamıza müdahale ettiniz

    Özür dileyen hasta yakını, "Bizim bunu yapmamıza rağmen siz hastamıza müdahale ettiniz. Sizin gibi doktorlardan ve sağlık çalışanlarından özür dilerim." dedi.

    Karagöz de emniyete giderek şikayetinden vazgeçti.

    Diyarbakır da yumruk attıkları doktora tatlı alarak özür dilediler #4

    Diyarbakır da yumruk attıkları doktora tatlı alarak özür dilediler #5

    Diyarbakır da yumruk attıkları doktora tatlı alarak özür dilediler #6


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