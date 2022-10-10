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    Diyarbakır’da, Yunus ekiplerinin kaza anları kamerada

    Motorize Yunus ekibi, dün olaya müdahale etmeye giderken yolcu minibüsü ile çarpıştı. 2 polisin yaralandığı kaza anları, KGYS kameraları tarafından kaydedildi.
    • 10.10.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 15:20
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    Diyarbakır’da, Yunus ekiplerinin kaza anları kamerada

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi’nde dün, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsü sola dönüş yaparken kaza meydana geldi.

    Dönüş sırasında olaya müdahaleye giden motosikletli Yunus ekibi, minibüsle çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 polis memuru yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; yaralanan 2 polis memurundan biri, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğeri ise yakındaki özel hastaneye götürüldü.

    Kaza anları kamerada

    Öte yandan, kazanın kent güvenlik yönetimi sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır’da, Yunus ekiplerinin kaza anları kamerada

    Bakan Soylu, polisleri ziyaret etti

    Dün Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaralı polislerden Bekir Işık'ı tedavi gördüğü hastanede, taburcu edilen Cihan Çınar'ı ise evinde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

    Diyarbakır’da, Yunus ekiplerinin kaza anları kamerada #1

    Diyarbakır’da, Yunus ekiplerinin kaza anları kamerada #2

    Diyarbakır’da, Yunus ekiplerinin kaza anları kamerada #3

    Diyarbakır’da, Yunus ekiplerinin kaza anları kamerada #4

    Diyarbakır’da, Yunus ekiplerinin kaza anları kamerada #5


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