Diyarbakır'da yüzüstü uzanıp kullandığı motosikletle makas attı Bir sürücü, motosikletinin üzerine yatıp, makas atarak trafikte ilerledi. Bir başka motosiklet sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...

DHA

Ağır cezalara rağmen magandaların ardı arkası kesilmiyor.

Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Diyarbakır’da motosikletli sürücü, trafiğe çıktı.

Yüzüstü uzanıp, makas attı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yoluna giren sürücü, motosikletinin üzerine yüzüstü uzandı.

Bir süre böyle seyreden maganda, üstüne bir de makas attı.

Başka motosikletli kayda aldı

Bu anları, hemen arkasında ilerleyen bir başka motosikletli kayda aldı.

Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan maganda, sonrasında gözden kayboldu.