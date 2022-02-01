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- Diyarbakır'da zabıtalar işportacının saldırısına uğradı
Diyarbakır'da zabıtalar işportacının saldırısına uğradı
İhbar üzerine bölgeye giden 2 zabıta, işportacının bıçaklı saldırısına uğrayıp, yaralandı. Hastaneye kaldırılan ekiplerin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- DHA
- 01.02.2022 - 16:23
- Güncelleme : 01.02.2022 - 16:24
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri, Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin önünde işportacılık yapanların kaldırımı kapatarak yayaların geçişini engellediği ihbarı üzerine bölgeye gitti.
2 ZABITA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI
Araçtan inip uyarıda bulunan zabıtalar, bir işportacının bıçaklı saldırısına uğradı.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırıda 2 zabıta yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Şüphelinin Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.