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    Diyarbakır'da zabıtalar işportacının saldırısına uğradı

    İhbar üzerine bölgeye giden 2 zabıta, işportacının bıçaklı saldırısına uğrayıp, yaralandı. Hastaneye kaldırılan ekiplerin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 16:24
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    Diyarbakır'da zabıtalar işportacının saldırısına uğradı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri,  Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin önünde işportacılık yapanların kaldırımı kapatarak yayaların geçişini engellediği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

    2 ZABITA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

    Araçtan inip uyarıda bulunan zabıtalar, bir işportacının bıçaklı saldırısına uğradı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Saldırıda 2 zabıta yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
    Şüphelinin Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Diyarbakır da zabıtalar işportacının saldırısına uğradı #1

    Diyarbakır da zabıtalar işportacının saldırısına uğradı #2

    Diyarbakır da zabıtalar işportacının saldırısına uğradı #3

    Diyarbakır da zabıtalar işportacının saldırısına uğradı #4

    Diyarbakır da zabıtalar işportacının saldırısına uğradı #5

    Diyarbakır da zabıtalar işportacının saldırısına uğradı #6


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