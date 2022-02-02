- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da zabıtaları yaralayan işportacı, tutuklandı
Diyarbakır'da zabıtaları yaralayan işportacı, tutuklandı
Kaldırımı kapatarak işgal eden ve kendisini uyaran 2 zabıtayı bıçakla yaralayan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 02.02.2022 - 13:37
- Güncelleme : 02.02.2022 - 13:52
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde meydana gelen olayda zabıta ekipleri, işportacılık yapanların kaldırımı kapatarak yayaların geçişini engellediği ihbarı üzerine bölgeye geldi.
Araçtan inip uyarıda bulunan zabıtalar, Ş.S. isimli işportacının bıçaklı saldırısına uğradı.
ZABITALARA BIÇAKLA SALDIRDI
Saldırıda 2 zabıta yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İŞPORTACI TUTUKLANDI
Zabıtalar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Ş.S. gözaltına alındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ş.S., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.