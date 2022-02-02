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    Diyarbakır'da zabıtaları yaralayan işportacı, tutuklandı

    Kaldırımı kapatarak işgal eden ve kendisini uyaran 2 zabıtayı bıçakla yaralayan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 13:52
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    Diyarbakır'da zabıtaları yaralayan işportacı, tutuklandı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde meydana gelen olayda zabıta ekipleri, işportacılık yapanların kaldırımı kapatarak yayaların geçişini engellediği ihbarı üzerine bölgeye geldi.

    Araçtan inip uyarıda bulunan zabıtalar, Ş.S. isimli işportacının bıçaklı saldırısına uğradı.

    ZABITALARA BIÇAKLA SALDIRDI

    Saldırıda 2 zabıta yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İŞPORTACI TUTUKLANDI

    Zabıtalar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Ş.S. gözaltına alındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Ş.S., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diyarbakır da zabıtaları yaralayan işportacı, tutuklandı #1

    Diyarbakır da zabıtaları yaralayan işportacı, tutuklandı #2

    Diyarbakır da zabıtaları yaralayan işportacı, tutuklandı #3


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