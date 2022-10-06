1 yılda 80 ambulansı taşlayan zihinsel engelli R.B., gözaltına alınmasının ardından ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi. R.B.’nin buradan Elazığ’a gönderileceği öğrenildi.

Diyarbakır’da, 28 yaşındaki zihin engelli R.B. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının adeta kabusu oldu.

Ambulansları taşlayan R.B., son 1 yılda 80 araca zarar verdi. Son olarak, 4 Ekim’de Sur ilçesine bağlı Dağkapı semtinde vakadan dönen ambulansı hedef alan R.B., içinde hasta varken araca taşla saldırdı.

Aynı gün akşam saatlerinde ise Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin yanındaki Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) İstasyonu'na park edilen ambulansın camlarını kırdı.

Son 3 günde 14 ambulansa zarar veren R.B. gözaltına alındı.

Sağlık çalışanları çözüm bekliyor

DHA’nın haberine göre; R.B.'nin daha önce birkaç kez Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

En son 4 Ağustos'ta savcılık talimatıyla Elazığ'a sevk edilen ve tedavisinin ardından taburcu edilen R.B.'nin yeniden Elazığ'a gönderileceği belirtildi. 112 Acil Sağlık Merkezi çalışanları, R.B. ile ilgili çözüm bulunmasını istiyor.

Cezai ehliyeti yok

Huzur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün, “Bu hadiseler, zihinsel engelli bir vatandaşımızın cezai ehliyetinin olmaması kaynaklı ambulanslara zarar vermesinden ötürü gerçekleşiyor. Önceki gün de 2 kez tekrarlanan hadise, sağlık çalışanlarımızı ve hastalarımızı ciddi düzeyde zora sokmaktadır. Bu hadiseyle ilgili adli mercilerin gereken yaptırımı sağlamasını talep ediyoruz. Huzur-Sen olarak bu saldırıları kınıyoruz. Ülke çapında devam eden şiddet olayları, olay yerine giden sağlık çalışanlarına saldırılar ve şiddet asla kabul edilemez.” dedi.

Diyarbakır'da, zihinsel engelli şahıs 80 ambulansa zarar verdi VİDEO



“Hem devlete hem başkasına zarar veriyor”

Şehitlik Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki Habide Gülenç ise, “Belki 100 defadır gelip, camları kırıyor, ambulansı kırıyor. Geçenlerde bir araba buradaydı; camlarını paramparça etti. Şikayetçiyim. Hem devlete hem başkasına zarar veriyor.” diye konuştu.