Diyarbakır'da zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'da korkunç bir kaza yaşandı.
Ömer Kaynak yönetimindeki 06 GC 3241 plakalı kamyon, Şanlıurfa yönünden Diyarbakır'a doğru seyir halindeyken, tek şeritli yoldan 'U' dönüşü yapmaya çalışan Fatih Hatun idaresindeki çekici ile çarpıştı.
Zincirleme kaza oluştu
Çarpışmanın etkisiyle savrulan çekici, Diyarbakır-İzmir seferini yapan Alaattin Demirbaş yönetimindeki 35 BOP 190 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
2'si bebek 6 kişi yaralandı
Kazada, Ömer Kaynak, Alaattin Demirbaş, çekici sürücüsü Fatih Hatun ile içindeki Meral Hatun, İbrahim Hatun (1) ve Muhammet Ali Hatun (1) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)