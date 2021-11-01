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    Diyarbakır’da, züccaciye önündeki hırsızlık kamerada

    Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi’nde bir şahıs, züccaciye dükkanının önünden geçerken tezgahtaki sehpayı da çalıp, yoluna devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 01.11.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 12:05
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    Diyarbakır’da, züccaciye önündeki hırsızlık kamerada

    Diyarbakır’da, 30 Ekim günü sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir züccaciye dükkanına gelen bir şahıs, tezgahtaki sehpayı gözüne kestirdi.

    İş yerinin önünden geçen şahıs, 350 lira olaran sehpayı da alarak yoluna devam etti.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ

    İş yeri sahibi, durumu öğle saatlerinde fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    Görüntülerden sehpanın çalındığını gören iş yeri sahibi, polise giderek şikayetçi oldu.

    Diyarbakır’da, züccaciye önündeki hırsızlık kamerada

    Diyarbakır’da, züccaciye önündeki hırsızlık kamerada #1

    Diyarbakır’da, züccaciye önündeki hırsızlık kamerada #2

    Diyarbakır’da, züccaciye önündeki hırsızlık kamerada #3

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