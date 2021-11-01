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Diyarbakır’da, züccaciye önündeki hırsızlık kamerada

Diyarbakır’da, züccaciye önündeki hırsızlık kamerada

Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi’nde bir şahıs, züccaciye dükkanının önünden geçerken tezgahtaki sehpayı da çalıp, yoluna devam etti. O anlar kameraya yansıdı.