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- Diyarbakır’da, züccaciye önündeki hırsızlık kamerada
Diyarbakır’da, züccaciye önündeki hırsızlık kamerada
Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi’nde bir şahıs, züccaciye dükkanının önünden geçerken tezgahtaki sehpayı da çalıp, yoluna devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 01.11.2021 - 12:01
- Güncelleme : 01.11.2021 - 12:05
Diyarbakır’da, 30 Ekim günü sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir züccaciye dükkanına gelen bir şahıs, tezgahtaki sehpayı gözüne kestirdi.
İş yerinin önünden geçen şahıs, 350 lira olaran sehpayı da alarak yoluna devam etti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ
İş yeri sahibi, durumu öğle saatlerinde fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerden sehpanın çalındığını gören iş yeri sahibi, polise giderek şikayetçi oldu.
Diyarbakır’da, züccaciye önündeki hırsızlık kamerada