Diyarbakır'daki 25 yıl hükümlü firari yakalandı

Hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ş.Ç., jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'ne (JASAT) gelen ihbarı değerlendiren ekipler, harekete geçti.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla 2015'ten bu yana, 6 suç dosyasından 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ş.Ç.'nin adresini tespit etti.

TUTUKLANDI

Lice ilçesi kırsal Ziyaret Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, firari M.Ş.Ç.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Ş.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.









