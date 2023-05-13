Diyarbakır’daki ağır hasarlı binadan hırsızlık Depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan apartmana giren 2 kişi, söktükleri kombiyi sırtlayıp, 7 su saatini de bavul ve çantaya koyarak çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da ağır hasarlı binalar boşaltıldı.

Kayapınar’ın Peyas Mahallesi’nde ağır hasar görünce boşaltılan 7 katlı Ekinciler Sitesi’nin A blokunun önüne bavul ile gelen 2 kişi, zincirle bağlı olan kapıyı levye ile kırarak içeri girdi.

Şüpheliler, asansörle çıktıkları son katta, Burhan Ördek’in evine girdi.

Kombiyi sırtladı, su saatlerini de bavula koydu

Yaklaşık bir saat içeride kalan şüpheliler, söktükleri kombi ile diğer dairelerdeki su saatlerini tek tek bina girişine bıraktı.

Şüpheliler daha sonra kombiyi sırtlayarak, 7 su saatini de bavul ve çantaya koyarak götürdü.

10 Mayıs gecesi yaşananlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, hırsızların peşinde

Evine hırsızların girdiğini fark eden Burhan Ördek ise polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.