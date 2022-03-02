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    Diyarbakır'daki anne: 7 yıldır evladıma hasretim

    HDP binası önünde 19 yaşındaki kızının dönmesini bekleyen anne, 7 yıldır hasret duyduğunu söylediği kızını bekliyor.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 16:23
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    Diyarbakır'daki anne: 7 yıldır evladıma hasretim

    Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

    Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 912 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.

    "KIZIN URFA'YA KOCAYA KAÇMIŞ"

    Terör örgütü PKK tarafından 2 Mart 2015'te dağa kaçırıldığını belirttiği Hatun için evlat nöbeti tutan Nihal Çiçek, kızının HDP'lilerce kandırıldığını söyledi. Kızını dağa gönderenlerin, kendilerine "Kızın Urfa'ya kocaya kaçmış" dediğini hatırlatan Çiçek, "Oysa yaptığımız araştırmalar neticesinde kızımızın dağa kaçırıldığını tespit ettik." diye konuştu.

    "YARALIYIM DEDİ, BİR DAHA GÖRÜŞMEDİK"

    Kızını almadan evlat nöbetine son vermeyeceğini kaydeden Nihal Çiçek, "Kızım için buradayım, HDP'den kızımı istiyorum. HDP, kızımı kandırarak dağa kaçırdı. Kızımı versinler. Kızım 2015'te 2 Mart'ta öğle saatlerinde kayboldu. Hatun'a 7 yıldır hasretim. 3-4 kez telefonla görüştüm. Görüşürken bana 'Yaralıyım' dedi sonrasında bir daha görüşemedik." dedi.

    Diyarbakır daki anne: 7 yıldır evladıma hasretim #1

    Diyarbakır daki anne: 7 yıldır evladıma hasretim #2

    Diyarbakır daki anne: 7 yıldır evladıma hasretim #3

    Diyarbakır daki anne: 7 yıldır evladıma hasretim #4

    Diyarbakır daki anne: 7 yıldır evladıma hasretim #5


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