Diyarbakır'daki baba, dağa kaçırılanları devlete sığınmaya davet etti

Oğlu terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan baba, HDP aracılığıyla kandırılan çocuklara seslenerek devlete sığınmalarını söyledi.

Diyarbakır'da, oğlu HDP aracılığıyla dağa kaçırılan anne Hacire Akar'ın 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti devam ediyor.

HDP binası önünde başlayan ve 833 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

6 yıl önce 25 yaşındayken, Hatay’da evine gitmek için iş yerinden çıkan ve bir daha dönmeyen Erhan'ın annesi Aysel ve babası Ekrem Artık, HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor.

"6 YILDIR NE SESİNİ DUYDUK NE DE YÜZÜNÜ GÖRDÜK"

Ekrem Artık, 6 yıldır oğlunu aramadığı ve gitmediği yer kalmadığını belirterek, “Aramadığım yer kalmadı. Oğlum HDP tarafından kandırılıp PKK’ya teslim edildi. Biz senin her zaman peşindeyiz. Bu HDP ile PKK’nın arkasında durmaktansa gelip devletimize sığınmanı istiyorum. Allah razı olsun devletimizden hepsi bize sahip çıkıyor. Bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin devlete sığının, 6 yıldır ne sesini duyduk, ne de yüzünü gördük.” dedi.

















