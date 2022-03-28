Diyarbakır'daki baba, dağdaki gençlere 'dönün' çağrısı yaptı

Çocuğu PKK tarafından zorla dağa kaçırılan baba, dağdaki gençlere seslendi. Dağa kaçırılan gençlere dönmeleri için seslenen baba, "Devletin şefkatli kollarına teslim olun" dedi.

Yurdun doğusunda uzun yıllardır mücadele edilen teröre karşı halkın da birleşmesiyle ivme kazanıldı.

Evlatları zorla terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem başlattı.

Yıllardır süren eylemde birçok aile, evladına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Nöbetin 938'inci gününde Süleyman Aydın isimli baba, 7 yıl önce PKK tarafından zorla kaçırıldığını iddia ettiği 22 yaşındaki oğlu için dönme çağrılarını sürdürüyor.

"OĞLUM PKK'YA MÜHİMMAT TAŞIYACAĞINA GELSİN EVDE EKMEK TAŞISIN"

Terör örgütü PKK ile HDP’nin kendilerine zulüm ettiğini belirten baba Aydın, “Göründüğü üzere 938 gündür bu halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz. HDP yaklaşık 7 yıldır benim oğlumu kandırıp dağa göndermiştir. Yıllardır oğlumdan herhangi bir haber alamıyorum. Oğlum, PKK’ya mühimmat taşıyacağına gelsin evine ekmek taşısın. Oğlum dağa gönderildiği zaman 15 yaşındaydı ve oğlum şu anda 22 yaşındadır. Oğlumun fotoğrafını terör örgütüne yakın sitelerde gördüm tanıyamadım. Bunların ne hakkı var bize zulüm etmeye? Oğlum da sesimi duyuyorsa, 'Oğlum, orada PKK’ya cephane ile mühimmat taşıyacağınıza gelin teslim olun evinize ekmek taşıyın.'" ifadelerini kullandı.





"DEVLETİMİZİN ŞEFKATLİ KOLLARINA TESLİM OLUN"

Dağa kaçırılan diğer tüm gençlerle birlikte oğluna seslenen baba Aydın, “Oğlum, eğer sesimizi duyuyorsanız gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Devletimiz babadır, devletimiz şefkatlidir ve devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Bakınız anne ile babalarınız bu HDP’nin kapısında perişan oldular ve sizlerin yolunu gözlüyorlar. HDP’liler bile kepenk kapatıp kaçtılar buradan. Siz de orada durmayın, kaçın gelin teslim olun. Siz gelinceye kadar da biz buradan asla ayrılmayacağız." dedi.