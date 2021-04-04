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    Diyarbakır'daki çatı yangını, itfaiye tarafından söndürüldü

    Bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, apartmanda oturanlar itfaiye tarafından tahliye edildi.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 18:08
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    Diyarbakır'daki çatı yangını, itfaiye tarafından söndürüldü

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı.

    Alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Apartmanda oturan aileler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

    NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Binanın çatısının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Diyarbakır daki çatı yangını, itfaiye tarafından söndürüldü #1

    Diyarbakır daki çatı yangını, itfaiye tarafından söndürüldü #2

    Diyarbakır daki çatı yangını, itfaiye tarafından söndürüldü #3

    Diyarbakır daki çatı yangını, itfaiye tarafından söndürüldü #4

    Diyarbakır daki çatı yangını, itfaiye tarafından söndürüldü #5

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