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Diyarbakır'daki çatı yangını, itfaiye tarafından söndürüldü

Diyarbakır'daki çatı yangını, itfaiye tarafından söndürüldü

Bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, apartmanda oturanlar itfaiye tarafından tahliye edildi.