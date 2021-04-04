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- Diyarbakır'daki çatı yangını, itfaiye tarafından söndürüldü
Diyarbakır'daki çatı yangını, itfaiye tarafından söndürüldü
Bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, apartmanda oturanlar itfaiye tarafından tahliye edildi.
- DHA
- 04.04.2021 - 18:08
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Apartmanda oturan aileler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Binanın çatısının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.