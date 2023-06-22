DHA

Bismil ilçesi Ambar Mahallesi’nde Fikret Salıkyüz’e ait tavuk çiftliğinde dün gece saatlerinde çıktı…

Kümeslerin bulunduğu iki bloğun birinde çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

2 saatte söndürüldü

Alevleri gören, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Diyarbakır’daki çiftlikte yangın: 12 bin 500 tavuk öldü

12 bin 500 tavuk öldü

Yapılan incelemede ise çiftlikteki 52 bin tavuktan 12 bin 500’ünün öldüğü belirlendi.

Dumandan etkilenen 18 bin tavuk da, veteriner hekimlerce tedaviye alındı.

Diyarbakır’daki çiftlikte yangın: 12 bin 500 tavuk öldü

Zarar 4 milyon lira...

Bu arada çıkan yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, çiftliğin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çiftlik sahibi Salıkyüz’ün yaklaşık 4 milyon lira zararı olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.