Diyarbakır’daki çiftlikte yangın: 12 bin 500 tavuk öldü Bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin 500 tavuk öldü, 18 bin tavuk da dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, zararın 4 milyon lira olduğu belirlendi.

DHA Diyarbakır Bismil ilçesi Ambar Mahallesi’nde Fikret Salıkyüz’e ait tavuk çiftliğinde dün gece saatlerinde yangın çıktı… Kümeslerin bulunduğu iki bloğun birinde çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. 2 saatte söndürüldü Alevleri gören, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 12 bin 500 tavuk öldü Yapılan incelemede ise çiftlikteki 52 bin tavuktan 12 bin 500’ünün öldüğü belirlendi. Dumandan etkilenen 18 bin tavuk da, veteriner hekimlerce tedaviye alındı. Zarar 4 milyon lira... Bu arada çıkan yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, çiftliğin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çiftlik sahibi Salıkyüz’ün yaklaşık 4 milyon lira zararı olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.