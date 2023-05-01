Diyarbakır'daki düğünde çocuk gelin polisler tarafından aileye teslim edildi Dur ilçesindeki düğüne operasyon gerçekleştiren polisler 15 yaşındaki çocuk gelini karakola götürdü, damat dahil 5 kişiyi de gözaltına aldı.

DHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 15 yaşında olduğu iddia edilen G.G., S.S.(24) ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü.

G.G. ile S.S., daha sonra gelin aracıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu.

Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. G.G.’nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı.

"Zorlama olmadı"

Gözaltına alınanlar arasında bulunan G.G.’nin annesi M.G., ifadesinde kızının severek evlenmek istediğini belirterek, “Biz de evliliğe onay verdik. Herhangi bir zorlama olmadı" dediği öğrenildi.

G.G., Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından ailesine teslim edildi. Gözaltında bulunan 5 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.