Diyarbakır'daki eş katilinin iyi hal indirim kararı bozuldu

Sekiz yıl önce kız çocuğu doğurduğu eşini elektrik vererek katleden Veysi Turan, "polise ihbarda bulunduğu" gerekçesiyle indirimli ceza aldı. İtiraz üzerine ise Yargıtay devreye girdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşayan Veysi-Mübarek Turan çifti, 2014 yılında ikinci kez kız çocuğu sahibi olmuştu.

Doğum sonrası ise korkunç bir cinayet yaşanmıştı.

Eşine elektrik verip öldürdü

Eşini ve bebeğini eve getiren Veysi Turan, Mübarek Turan'ın şakaklarına elektrik verererek ardından kendisini polise ihbar etmişti. Polisler baş kısmı kömürleşmiş kadının cesedini bulurken, Veysi Turan tutuklanmıştı.

"İçime cinler girdi"

Savcılık iddianamesinde, sanığın cinayeti işlemek için bir gün önce bir çift yalıtkan eldiven, üçlü uzatmalı priz ve tornavida aldığı belirtildi. Veysi Turan hakkında "Tasarlayarak eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Veysi Turan savunmalarında, "Gündüzleyin içime giren cinler beni yönlendirdiler. Ne yaptıysam iradem dışında yaptım." dedi.

Akıl sağlığı yerinde çıktı

Yargılama sırasında, sanık Veysi Turan'ın Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden aldırılan raporuna göre cezai ehliyetini etkileyecek düzeyde ruhsal bir rahatsızlığı ise bulunmadı.

Polisi araması indirim sebebi sayıldı

Sanık Turan 20 Ocak 2015'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, Yargıtay'da iki defa usul yönünden eksiklikler nedeniyle bozuldu. Ancak yerel mahkeme, 17 Ocak 2019 tarihinde hatalı şekilde takdiri indirim uyguladı. Bu indirimi, 29 Ocak'ta açtığı celsede düzeltmeye çalışan mahkemenin kararı, Yargıtay'dan mahkemenin hüküm kurduktan sonra verilen hükmün hukuki değerden yoksun olması nedeniyle 17 Ocak tarihli karardaki takdiri indirimin gerekçesinin yazılması gerekçesiyle bir kez daha bozuldu.

Yerel mahkeme, 8 Eylül 2021'de sanığın "adli sicil kaydına göre geçmiş hali, duruşma tutanaklarına yansıyan olumsuz bir davranışının bulunmaması, fiilden sonraki davranışları, 155 polis imdat hattını kendisinin arayarak eşini boğduğunu bildirmesini" dikkate alarak cezada TCK 62/1. maddesi uyarınca takdiri indirim uyguladığını gerekçelendirdi. Sanık Veysi Turan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine, takdirim indirimiyle müebbet hapis cezası verildi.

İtiraz edildi; yeniden yargılanacak

DHA'nın haberine göre Mübarek Turan'ın ailesi, takdiri indirime itiraz etti. Bunun üzerine dosya 4'üncü defa Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde ele alındı.

Yargıtay 24 Ocak 2022 tarihli kararında, "Cezanın bireyselleştirilmesi sırasında uygulanma yeri bulunmadığı ve 5237 sayılı TCK'nin 62. maddesinin bir atıfet (iyilik/bağış) maddesi olmadığı göz ardı edilerek" indirim yapılmış olmasının bozmayı gerektirdiğini belirtti. Bozma kararı üzerine dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Veysi Turan, 16 Haziran'da bir kez daha mahkemeye çıkacak.

"Bu dosya vicdan yarası olarak tarihe geçti"

Mübarek Turan ailesinin avukatı ise şunları söyledi:

"2014 yılından itibaren takip ettiğimiz bir bu dosya, Türkiye'nin en vahşice işlenen cinayetleri arasında kamuoyuna duyurulan bir dosyaydı. Bu dosyanın bugün yılllardır verdiğimiz hukuk mücadelesinde sonuç doğuran bir Yargıtay kararı aldık. Sanık, maktüleye ikinci kez kız çocuğu doğurması sebebiyle şakaklarına elektrik vererek öldürmüştü, tabii ki bu Türkiye'de ve kamuda büyük bir vicdan yarası olarak tarihe geçmiş bir dosyadır. Bugün Yargıtay'ın son vermiş olduğu karar, bizim ciddi anlamda hukuka olan hem güvenimizi, hem umudumuzu, hem de maktülenin ailesinde az da olsa vicdani rahatlatma söz konusu olmuştur. Bu sebeple sanığa verilen iyi hal indiriminin kaldırılmasını çok doğru bir karar olarak bulmaktayız. Bu dosya kapsamında 16 Haziran'da son bir kararımız olacaktır. Bu kararda da yıllardır yaptığımız hukuki mücadelenin ciddi anlamda sonuç doğuracağı kanaatindeyiz.

"Ağırlaştırılmış müebbet için elimizden geleni yapacağız"

Tabii ki halen hukuki mücadeleye devam ediyoruz. Yerel mahkemece son çıkacak kararın Türkiye'de kanayan kadın cinayetlerine de emsal niteliğinde olacak. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için elimizden geleni yapacağız. 155 ihbar hattını araması iyi hal indirimi olarak değerlendirilmişti. Fakat sanığın mahkemeye hiçbir şekilde tutum, davranışları, doğru beyanlarda bulunmayışı da TCK 62'nin ruhuyla uyuşmamaktadır. Bu yüzden bu karara itiraz ettik ve Yargıtay'ın verdiği kararı doğru ve hukuki olarak bulmaktayız."