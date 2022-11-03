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    Diyarbakır'daki genç işçi kaza sonucu hayatını kaybetti

    Kayapınar ilçesindeki inşaatın yalıtımı ile ilgilenen 22 yaşındaki Cihan, dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan işçi kurtarılamadı.
    • 03.11.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 16:41
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    Diyarbakır'daki genç işçi kaza sonucu hayatını kaybetti

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, inşaat halindeki binada dehşet dolu anlar yaşandı.

    Fırat Mahallesi'nde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Cihan Aşut isimli işçi, yalıtım yapmak için binanın çatısına çıktı. Burada dengesini kaybeden Aşut, zemine düştü.

    İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Ekiplerin müdahalesinin ardından Aşut, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Aşut, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aşut’un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Diyarbakır daki genç işçi kaza sonucu hayatını kaybetti #1

    Diyarbakır daki genç işçi kaza sonucu hayatını kaybetti #2

    Diyarbakır daki genç işçi kaza sonucu hayatını kaybetti #3

    Diyarbakır daki genç işçi kaza sonucu hayatını kaybetti #4


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