Diyarbakır'daki mahalle düğününde kol kola halay çekildi

Kısıtlama saatlerinde yapılan mahalle düğününde vatandaşların kol kola halay çektiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Koronavirüs vaka sayısında artış yaşanan Diyarbakır'da, ilkbaharın gelmesiyle mahalle düğünleri de yapılmaya başlandı.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Altınkum Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yapılan düğünde onlarca kişi bir araya geldi.

Mahallede toplanan grup, maskesiz ve sosyal mesafesiz halay çekti.

DAVETLİLER KAYDA ALDI

Sosyal mesafe ve tedbirlerin uygulanmadığı düğünde çekilen halay, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da kısıtlama saatinde yapılan mahalle düğünü ViDEO

















