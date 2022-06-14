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    Diyarbakır'daki mahalleli silahlı kavganın ortasında kaldı

    Aralarında husumet olan iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan olmazken kurşunlar, mahallelinin pencerelerine isabet etti.
    • 14.06.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 17:08
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    Diyarbakır'daki mahalleli silahlı kavganın ortasında kaldı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi’nde aralarında husumet olan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

    DHA'nın haberine göre; kadın ve çocukların da olduğu sokakta şüpheliler, birbirlerine silahla ateş etti. Şüpheliler ise daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerini görüp, kaçtı.

    Yaralanan olmadı

    Yaralananın olmadığı olayda kurşunlar, bazı evlerin camlarına isabet etti. Dışarıda bulunan çocuklar da olay sırasında panik yaşadı.

    Şüpheliler aranıyor

    İhbar üzerine gelen polis, olay yerinde inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan buldu. Ekipler, olayın yaşandığı mahallenin giriş ve çıkışlarında Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yaptı.

    Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Diyarbakır daki mahalleli silahlı kavganın ortasında kaldı #1

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    Diyarbakır daki mahalleli silahlı kavganın ortasında kaldı #4

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