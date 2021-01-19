Diyarbakır'daki midibüs, karda devrildi

İşçilerin taşındığı bir servis midibüsü, kar yağışı nedeniyle kayan yolda devrildi. Midibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ yolunun 25'inci kilometresinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmada çalışan işçileri taşıyan araç devrildi.

Medeni Erdel'in kullandığı 21 S 0939 plakalı servis midibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Erdel ile birlikte 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 11 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.





































