Diyarbakır'daki ölümlü korkunç kazanın yeni görüntüleri Cip ve ticari aracın çarpışarak yayaları süpürdüğü, 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 30 Haziran'da gece saatlerinde Fırat Bulvarı'ndaki kavşakta Bager Polat yönetimindeki cip, O.E. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Savrulan iki araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi.

Kazada 2 sürücü, yayalar Aydın Gündoğar ile B.Y., araçlardaki Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ. yaralandı.

1 kişi hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gündoğar, kurtarılamadı. Tedavisinin ardından taburcu edilip, gözaltına alınan sürücü Bager Polat da 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

O dehşet anlarının yeni görüntüsü

Öte yandan, kaza anının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kaldırımda yürüyen 3 yaya, kavşaktaki kazayı fark edip, arkalarını dönüyor.

Her iki aracın kendilerine doğru geldiğini gören yayalardan 2'si, kaçmaya fırsat bulamadan araçların çarpmasıyla savruluyor. 1 yaya ise son anda kaçmayı başarıyor.