DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 30 Haziran'da gece saatlerinde Fırat Bulvarı'ndaki kavşakta Bager Polat yönetimindeki cip, O.E. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Savrulan iki araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi.

Kazada 2 sürücü, yayalar Aydın Gündoğar ile B.Y., araçlardaki Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ. yaralandı.

Diyarbakır'daki ölümlü korkunç kazanın yeni görüntüleri

1 kişi hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gündoğar, kurtarılamadı. Tedavisinin ardından taburcu edilip, gözaltına alınan sürücü Bager Polat da 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'daki ölümlü korkunç kazanın yeni görüntüleri

O dehşet anlarının yeni görüntüsü

Öte yandan, anının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kaldırımda yürüyen 3 yaya, kavşaktaki kazayı fark edip, arkalarını dönüyor.

Her iki aracın kendilerine doğru geldiğini gören yayalardan 2'si, kaçmaya fırsat bulamadan araçların çarpmasıyla savruluyor. 1 yaya ise son anda kaçmayı başarıyor.

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri çıktı #9