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- Diyarbakır'daki şahıs elektrik akımına kapılarak can verdi
Diyarbakır'daki şahıs elektrik akımına kapılarak can verdi
Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yüksek gerilim trafosunda meydana gelen patlamanın ardından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
- DHA
- 22.11.2021 - 12:43
- Güncelleme : 22.11.2021 - 12:48
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, yüksek gerilim trafosunda patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından kapısı açık olan odada hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, ilgili ekiplere ihbarda bulundu.
Olay bölgesine gelen ekipler trafoya gelen elektriği keserek, yerde yatan şahsa müdahalede bulundu.
ELEKTRİK AKIMIYLA CAN VERDİ
Kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, üzerine yapılan aramada kimliğine ulaşılamadı.
Ölen kişinin cenazesi, kimliğinin tespiti için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.